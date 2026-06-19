Lazio, parla Braglia: "Gattuso? Se non ci sono garanzie, se ne andrà"
19.06.2026 20:00 di Andrea Castellano Twitter: @@ICast03
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Ancora non è iniziata la nuova avventura di Gattuso sulla panchina della Lazio, eppure ci sono già i primi dubbi sul suo futuro. Sul tema si è espresso l'ex portiere Simone Braglia, che ai microfoni di TMW Radio ha parlato della possibilità dell'addio immediato del tecnico citando il suo precedente alla Fiorentina. Di seguito le sue parole: "Gattuso alla Lazio? Alla Fiorentina era stato presentato e poi se n'è andato. Se non ci sono garanzie se ne andrà. Ci sta".
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Roma, classe 2003. Giornalista pubblicista da ottobre 2023. Redattore e inviato per Lalaziosiamonoi.it. Inviato e speaker per Radio Laziale.