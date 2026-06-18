Lazio, Canovi: "Gattuso può lasciare. Lotito vende? L'unica speranza..."

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© foto di Federico De Luca

Intervenuto ai microfoni di TMW Radio, l'avvocato e procuratore Dario Canovi ha commentato i temi più caldi in casa Lazio tra la questione Flaminio, l'ipotetica cessione della Lazio e l'acquisizione della Reggina da parte di Lotito. Di seguito le sue parole.

LOTITO-REGGINA - "Lotito verso la Reggina? Mi viene da ridere. Farà come ADL, tiene anche la Lazio, è un modo di fare sciocco. Io preferirei avere una Lazio in C, ossia la seconda squadra, per far maturare i giovani. Comprare un'altra squadra? Rischi di fargli fare la fine del Bari".

GATTUSO VIA DALLA LAZIO - "Conoscendo Gattuso, è capace di farlo. E me lo aspetto anche, perché Lotito è un esperto in promesse mancate. Non credo abbia potuto promettere tanto, ma anche quel poco credo non riuscirà a farlo. E avendo tutto l'ambiente contro, non credo che un allenatore abbia tanta voglia di allenare una squadra in questa condizione".

POLITICA E CALCIO - "Lotito col progetto del Flaminio vende la Lazio? Mai. L'unica speranza è che non vada a buon fine il progetto". Poi ha aggiunto: "Lui ha capito che attraverso il calcio poteva entrare in politica e appena lo ha fatto si è dimenticato del calcio".