WOMEN | Italia, verso il Mondiale: l'avversaria delle azzurre ai playoff
18.06.2026 15:30 di Martina Barnabei Twitter: @@Martina03642030
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Il percorso dell'Italia Femminile verso il Mondiale 2027 passa attraverso i playoff. Si è tenuto, nella giornata di oggi, il sorteggio relativo agli spareggi per l'assegnazione degli ultimi sette posti al torneo e a cui ha partecipato anche la selezione guidata dal ct Soncin.
Le azzurre, come stabilito dal sorteggio, dovranno affrontare la Bielorossia al primo turno playoff e in caso di vittoria, a quello successivo, sfideranno la vincente del match tra Finlandia e Serbia. La prima gara si giocherà su doppio confronto il 9 e il 13 ottobre col ritorno in casa.
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