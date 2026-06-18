Calciomercato Lazio | Occhi su Arnau Martinez: spuntano due concorrenti
RASSEGNA STAMPA - La Lazio non molla Arnau Martinez. Con Romagnoli in partenza e Gila in bilico, i biancocelesti hanno bisogno di almeno un rinforzo in difesa e il giocatore del Girona è uno dei nomi nella lista dei desideri, insieme a Coppola del Brighton e Lautaro Rivero del River Plate.
Fabiani e Lotito lo seguono con attenzione e provano a trattare sul prezzo del giocatore, ma uno scontro potrebbe essere già arrivato. Come riferito dal Corriere dello Sport, la retrocessione in Segunda Division del club catalano ha già fatto scendere la clausola rescissoria del giocatore da 14 a 8 milioni di euro.
Su Martinez c'è la concorrenza di Real Sociedad e Betis, un ostacolo in più rispetto a quello rappresentato dal mercato a saldo zero. La Lazio avrà bisogno di un'uscita dello stesso valore prima di poter chiudere l'operazione.
.