NEWS | Sinner "spaziale", adesso un asteroide ha il suo nome: da chi è nata l'idea
17.06.2026 13:15 di Jessica Reatini Twitter: @jessicareatini
Alla fine Jannik Sinner è finito anche nello spazio, non in senso letterale, ovviamente, ma il numero al mondo adesso ha un asteroide tutto suo. Dal 15 giugno 2026 un asteroide che orbita tra Marte e Giove porta il nome di Jannik Sinner. Nella serata di lunedì il WGDBN (Working group small bodies nomenclature) dell’IAU (International Astronomical Union) ha ratificato l’assegnazione... <<< L'ASTEROIDE DI SINNER >>>
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