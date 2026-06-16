Italia U17, l'ex Lazio Franceschini: "Mi ispiro a Delneri, Mazzarri e Zeman"

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© foto di Federico Gaetano

L'allenatore dell'Italia U17 Campione d'Europa Daniele Franceschini è intervenuto ai microfoni di Tuttomercatoweb per parlare della crescita dei giovani italiani, di cambiamenti e di ispirazioni. Di seguito le sue parole.

"I giovani bravi li abbiamo, lo dicono i risultati. Bisogna dargli solo fiducia, hanno bisogno di minutaggio. In campo internazionale i ragazzi sono cresciuti molto, proprio con queste partite, sia a livello tecnico che anche mentale. I giovani hanno bisogno di poter crescere, bisogna dargli fiducia".

"Il cambiamento c'è stato, vedo tanta fisicità in più. Le squadre sono tutte più organizzate, anche perchè ora lo staff è più corposo. Poi l'avvento della tecnologia, con il monitoraggio fisico e tecnico ora gli allenatori possono lavorare diversamente. Ma ancora la tecnica e la testa sono la parte principale. Bisogna insistere molto sulla tecnica. E si dovrebbe lasciare con i giovani la tattica un po' più da parte".

"Ho giocato nel Chievo negli anni d'oro di Delneri, facevamo una zona pura e un fuorigioco molto alto. Poi sono cambiate poi le cose. Oggi si va più uomo su uomo, cambiano le dinamiche, ma se penso a un periodo, quel Chievo lì a livello tattico era incredibile. Ho avuto anche Mazzarri, Zeman...".