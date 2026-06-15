Lazio, ecco di quanto hai sforato l’indice del costo del lavoro allargato: i dati
RASSEGNA STAMPA - Sarà mercato a saldo zero in estate, a meno che la Lazio non riesca a ripianare la situazione nelle prossime settimane e aprirsi così a un mercato libero, che permetterebbe anche il rinnovo dei contratti dei giocatori in scadenza a dal 2028 in poi e non solo di quelli in scadenza tra dodici mesi, come da nuova modifica delle Noif.
Ma di quanto è stato sforato l’indice del costo del lavoro allargato? A fare chiarezza sulla situazione interviene la Repubblica: secondo l’edizione odierna del quotidiano la Lazio avrebbe un indice pari a 0,822 e quindi superiore di 0,122 rispetto allo 0,7 previsto dalle norme della FIGC.
Questa differenza nel rapporto tra ricavi e spese per la rosa è quantificabile per la Lazio in circa 19,5 milioni: questa la cifra che la società biancoceleste dovrà versare nelle prossime settimane per evitare un mercato a saldo zero in estate.