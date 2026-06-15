Lazio, Romagnoli al passo addio: quando può arrivare l’ufficialità
15.06.2026 08:15 di Michele Cerrotta Twitter: @@cerrottamichele
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RASSEGNA STAMPA - È finita tra la Lazio e Alessio Romagnoli e presto sarà anche ufficiale. Nonostante l’addio di Roberto Mancini all’Al Sadd, il difensore raggiungerà il Qatar con sei mesi di ritardo rispetto a quanto inizialmente previsto.
Secondo quanto riporta l’edizione odierna del Messaggero, infatti, potrebbe arrivare già in queste ore l’ufficialità dell’addio di Romagnoli alla Lazio, mai stato davvero in dubbio nelle ultime settimane.
Si chiude così dopo 161 presenze, 8 gol e 2 assist a referto l’avventura di Romagnoli alla Lazio. E per il centrale di Anzio si apre un nuovo capitolo della carriera, il primo all’estero: contratto da 6 miioni di euro a stagione e 3 milioni nelle classe del club biancoceleste.
autore
Romano, classe 1994. Già da bambino sognavo di essere un giornalista, dal 2021 ho fatto della mia passione un lavoro. Dove è la Lazio ci sono anch’io.