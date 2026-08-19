FORMELLO - Lazio, la ripresa: Gattuso studia il Bologna, le ultime

Fonte: Andrea Castellano - Lalaziosiamonoi.it

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FORMELLO - La ripresa sul campo dopo il confronto e il giorno di riposo. In mattinata la Lazio è tornata ad allenarsi per preparare l'esordio in campionato contro il Bologna: c'è da cancellare immediatamente la figuraccia in Coppa Italia contro il Mantova. Da qui a domenica, giorno di rifinitura, scatteranno le prove tattiche. Toccherà a Gattuso fare la conta dei giocatori a disposizione e scegliere l'undici del Dall'Ara.

Oltre a Gigot e Patric, ancora indisponibili, sicuramente mancheranno Cataldi e Isaksen. Hanno ancora bisogno di qualche giorno prima di tornare al top, non sono in condizione. Con ogni probabilità sarà assente anche Nuno Tavares, invischiato in vicende di mercato e ormai a tutti gli effetti in uscita. Da capire se ce la farà a recuperare Artistico, out per una lieve lesione al polpaccio. Lo stesso vale per Romagnoli, affaticato.

Contro i rossoblù potrebbe esserci il debutto dall'inizio di Frattesi. Dovrebbe prendere il posto di Dele-Bashiru a centrocampo, completando il terzetto con Rovella e Taylor. In attacco Noslin può sostituire Cancellieri a destra, mentre vanno verso la conferma sia Dia (più di Ratkov) che Zaccagni. Pochi dubbi in difesa: salvo sorprese, di fronte a Mandas ci saranno ancora Marusic, Doekhi, Provstgaard e Pedraza.