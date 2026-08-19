Lazio, chi è Sutalo: un nuovo centrale per Gattuso. Ma gli infortuni...

Fonte: Andrea Castellano - Lalaziosiamonoi.it

CALCIOMERCATO LAZIO - Si scalda di nuovo l'asse con l'Ajax. Dopo l'affare di gennaio che ha portato Kenneth Taylor a Roma, la Lazio si è rivolta nuovamente ai lancieri per un colpo di mercato. È sempre più vicino, infatti, l'arrivo di Josip Sutalo: l'operazione dovrebbe chiudersi sulla base di un prestito oneroso con diritto di riscatto, che può diventare obbligo a determinate condizioni.

GLI INIZI IN CROAZIA - Si tratta di un difensore centrale croato, classe 2000. Alto circa 1,85 metri, di piede destro. È cresciuto tra le giovanili del Neretva Metkovic e della Dinamo Zagabria, una delle migliori fucine di talento a livello europeo (da lì Fabiani si era interessato a Sergi Dominguez). Da subito si sono intuite le sue potenzialità, tanto che ha esordito in prima squadra all'età di soli 19 anni. Dopo una breve esperienza in prestito di sei mesi all''NK Istra nel 2021, è rientrato nella capitale croata imponendosi come titolare della retroguardia difensiva: in totale con la Dinamo ha collezionato 89 presenze, 7 gol e 4 assist, prima di passare all'Ajax nell'estate del 2023 per circa 20 milioni di euro.

POI L'AJAX E GLI INFORTUNI - In tre anni ad Amsterdam ha giocato 108 partite (una proprio contro la Lazio in Europa League, persa 1-3), comprese le coppe europee tra cui la Champions, e segnato 4 reti. Troppo spesso però è stato frenato da problemi fisici: dalla stagione 2022/23, tra la Dinamo Zagabria e l'Ajax, Sutalo ha saltato un totale di 46 gare a causa di infortuni. E infatti, complice anche il Mondiale a cui ha preso parte con la Croazia (dal 2022 è stato uno dei punti fissi del ct Dalic), non è ancora rientrato a disposizione del tecnico Michel per le prime giornate di Eredivisie e per i playoff di Conference League.

POSSIBILITÀ LAZIO - Ora Gattuso lo aspetta a Formello per alzare il livello, e anche l'esperienza, della difesa della Lazio, che ha già mostrato le sue debolezze nelle prime uscite della stagione. Dopo l'arrivo di Doekhi da svincolato, è in arrivo il secondo acquisto per il reparto arretrato di quest'estate.