Carburanti, allarme Italia: il prezzo sta per schizzare alle stelle. E le pompe "fregano"...

La situazione internazionale torna a pesare sul mercato dell’energia e riaccende l’attenzione sui costi sostenuti dagli automobilisti italiani. Benzina e diesel restano osservati speciali, mentre crescono i timori per possibili nuovi rincari nei prossimi mesi. Le dinamiche tra quotazioni internazionali, distribuzione e prezzi alla pompa continuano inoltre a far discutere. Il quadro resta quindi particolarmente delicato per famiglie, imprese e settore dei trasporti. Non solo, c'è anche il meccanismo con cui le pompe di benzina ritoccano i prezzi sfavorendo ancora di più la gente comune. Clicca qui fra le frecce per l'articolo completo su >>> prezzi carburanti Italia <<<