Bologna - Lazio, scelto l'arbitro del match: i precedenti

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Dopo il brutto ko in Coppa Italia contro il Mantova la Lazio scenderà in campo per la prima di campioanto nel match contro il Bologna in programma al Dall'Ara lunedì 24 agosto alle 18.30.

A dirigere la sfida sarà il signor Fabio Maresca della sezione di Napoli. Il direttore di gara sarà coadiuvato dagli assistenti Cecconi e Bianchini. Feliciani sarà il IV ufficiale mentre Di Paolo e Massimi sono stati indicati nei ruoli di VAR e AVAR.

Quello di lunedì 24 agosto sarà il 27° incrocio tra Maresca e i biancocelesti: il bilancio al momento recita 12 vittorie, 4 pareggi e 10 sconfitte.

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