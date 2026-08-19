Stadio Flaminio, la Lazio aspetta il Comune: ecco quando può arrivare il voto
RASSEGNA STAMPA - Dopo il parere positivo della Soprintendenza, accompagnato però da numerose integrazioni richieste alla Lazio sul progetto di riqualificazione dello Stadio Flaminio, manca ancora un passaggio per entrare nella fase della Conferenza dei Servizi Decisoria: l’eventuale delibera di pubblico interesse da parte del Comune di Roma.
Come spiega il Corriere dello Sport, i tempi ufficiali non sono ancora stati comunicati, ma l’orientamento sarebbe quello di procedere nei primi giorni di settembre con l’esame in Giunta comunale. Successivamente la palla passerebbe all’Assemblea capitolina, chiamata a esprimersi attraverso un voto tra la fine di settembre e l’inizio di ottobre.
Solo dopo questo passaggio il progetto della Lazio potrà entrare nella fase della Conferenza dei Servizi Decisoria, uno degli snodi fondamentali dell’iter per la riqualificazione del Flaminio.