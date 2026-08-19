Calciomercato Lazio | Lotito pressa Icardi. Fabiani pensa ad altri nomi...

CALCIOMERCATO LAZIO RASSEGNA STAMPA - Mauro Icardi è il nome che potrebbe infiammare gli ultimi giorni di mercato della Lazio. La società biancoceleste si è fatta avanti, ha messo sul piatto una prima proposta, ma da parte del calciatore non è arrivata l'apertura economica sperata. Icardi vuole valutare tutte le alternative, farsi un'idea della situazione e se non dovesse arrivare di meglio allora tornerebbe a parlare con i biancocelesti. Il suo nome è il primo sulla lista di Claudio Lotito.

LOTITO VUOLE ICARDI - Secondo quanto riporta il Messaggero, infatti, mentre Fabiani continua a valutare profili come Pinamonti, Lucca e qualche profilo estero come Gouiri, da Cortina il patron biancoceleste è in pressing sull'entourage di Mauro Icardi. Il classe 1993 rappresenterebbe quel colpo alla Klose che aveva fatto le fortune di Lotito nell'estate del 2011. Per questo motivo il presidente della Lazio è convinto di dover battere continuamente questa pista per poter arrivare a dama e aggiungere una pedina importante allo scacchiere di Gattuso.