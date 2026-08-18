Lazio, il Comune di Roma accelera sul Flaminio: le novità

Per la Lazio emergono sviluppi intorno alla questione Stadio Flaminio. Pochi giorni fa l'assessore allo Sport del Comune di Roma, Alessandro Onorato, in seguito alla fine della Conferenza dei servizi preliminare, aveva annunciato "super novità entro fine mese" sui suoi canali social. A quanto pare, in riferimento a tali novità, e come riportato da Calcio e Finanza e La Repubblica, il Comune della Capitale avrebbe intenzione di esaminare in giunta, entro i primi giorni di settembre, la delibera di pubblico interesse sul progetto di ristrutturazione dello Stadio Flaminio della Lazio.

Questo passaggio consentirebbe all'aula di votare il testo di delibera tra la fine di settembre e l'inizio di ottobre, e in caso di parere positivo, la Lazio avrebbe la possibilità di consegnare il progetto definitivo con gli aggiornamenti necessari per soddisfare tutte le prescrizioni emerse dalla Soprintendenza durante la Conferenza dei servizi preliminare. Il progetto sarebbe poi analizzato dalla Conferenza dei servizi decisoria.

Questo lieve passo in avanti sembrerebbe essere stato possibile perché, secondo i tecnici del Campidoglio, le prescrizioni della Soprintendenza che riguardavano l'impossibilità di toccare la pensilina e il ripensamento dell'anello esterno, non sarebbero del tutto insuperabili. Pertanto, l'obiettivo sarebbe quello di approvare definitivamente o bocciare irrimediabilmente il nuovo progetto dello stadio dopo le modifiche richieste e in seguito alla conferenza dei servizi decisoria.

Le tempistiche dell'Iter dipenderanno dal progetto definitivo che, sempre secondo Calcio e Finanza, prevederebbe circa 43mila spettatori: escludendo ricorsi e ipotizzando che tutto prosegua senza ostacoli, potrebbe volerci almeno un anno per il Progetto di Fattibilità Tecnica ed Economica, dopo l'approvazione del consiglio comunale, e successivamente un altro anno per la conferenza dei servizi definitiva. Nella migliore delle previsioni, dunque, i lavori potrebbero iniziare tra la fine del 2028 e l'inizio del 2029, in attesa di ulteriori novità.