Lazio | Zaccagni sul mercato: "In debito con i tifosi. Ho detto al mio agente..."

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

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Nella conferenza stampa post-gara di Lazio-Mantova, Zaccagni è stato chiamato a parlare anche di calciomercato e, in particolare, di quello che è il proprio futuro. Sull'argomento, il capitano ha fatto chiarezza:

Ti senti di chiamarti fuori dal calciomercato?

"Assolutamente, io a fine della stagione scorsa ho sentito il mio procuratore e gli ho detto che lo volevo risentire a mercato finito. Per me la scorsa è stata una stagione complicata, mi sento in debito con i tifosi perché non sono riuscito a dare quello che ho dato in passato".