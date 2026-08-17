Lazio | Zaccagni sul mercato: "In debito con i tifosi. Ho detto al mio agente..."
17.08.2026 00:20 di Elena Bravetti Twitter: @elenabravetti
Fonte: Lalaziosiamonoi.it
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Nella conferenza stampa post-gara di Lazio-Mantova, Zaccagni è stato chiamato a parlare anche di calciomercato e, in particolare, di quello che è il proprio futuro. Sull'argomento, il capitano ha fatto chiarezza:
Ti senti di chiamarti fuori dal calciomercato?
"Assolutamente, io a fine della stagione scorsa ho sentito il mio procuratore e gli ho detto che lo volevo risentire a mercato finito. Per me la scorsa è stata una stagione complicata, mi sento in debito con i tifosi perché non sono riuscito a dare quello che ho dato in passato".
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Giornalista sportiva, appassionata di calcio e tifosa della Lazio, da sempre. Curiosa per natura, determinata per scelta, competitiva ma solo al Fantacalcio. Computer sempre a portata di mano, occhi sul campo. Mi piace raccontare storie che parlano di passione, sogni ed emozioni.