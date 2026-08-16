Lazio, Gattuso a LSC: "Non mi aspettavo una serata così, giusto ci massacrino"

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Inizia decisamente in salita la stagione della Lazio subito eliminata ai trentaduesimi di Coppa Italia per mano del Mantova. Al termine della sfida ecco le parole del mister biancoceleste Gattuso ai microfoni di Lazio Style Channel: "Primo tempo abbiamo giocato a metà, dovevamo essere aggressivi e non lo siamo stati abbiamo dato campo a loro, e penso che dovevamo fare molto meglio. Abbiamo avuto un po’ di occasioni ma quando non la butti dentro in queste partite ti fai male.

"Fa male? Fa male, bisogna metterci la faccia e io sono il primo, non mi aspettavo una serata così ma abbiamo solo una strada, quella del lavo. Ci assumiamo le responsabilità, è giusto che ci massacrino ma dobbiamo credere in quello che vogliamo fare. La verità è che abbiamo cambiato radicalmente il modo di giocare, sono 40 giorni, su tante cose sono soddisfatto ma di altre no e vengono fuori i nostri problemi".

"Troppo facile parlare di mercato, o lo stadio vuoto, dobbiamo lavorare su questi aspetti, dobbiamo trovare l'entusiasmo tra di noi durante la settimana. La squadra lavora bene ma in questo momento non dobbiamo cercare alibi, dobbiamo lavorare su quello che si deve fare meglio. Secondo tempo meglio, nel primo tempo abbiamo fatto tantissime corse lunghe, arrancavamo, il secondo tempo è stato fatto bene ma il fatto di dargli campo, di rincorrere loro ci ha portato ad annaspare. Non siamo riusciti a recuperare, gli ultimi 7-8 minuti Zac era morto, anche Taylor non aveva più ma ci sta. Complimenti a loro".

"Domani ci alleniamo, martedì ci riposiamo e mercoledì ripartiamo in vista di Bologna".

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