Panucci: "Brutta batosta per la Lazio, dispiace perché..."

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Ospite negli studi di Mediaset, l'ex calciatore Christian Panucci ha parlato della sconfitta della Lazio contro il Mantova che decreta l'eliminazione dei biancocelesti dalla Coppa Italia. Di seguito le sue parole:

"La Lazio ha avuto la possibilità di sbloccarla, ma è stata castigata. Ha fatto fatica, il Mantova si è difeso bene ma le occasioni le ha avute. Dispiace perché la Lazio era finalista, ma merito alla serietà del Mantova. Brutta batosta per la Lazio".