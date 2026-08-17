"Noslin alternativa come centravanti?", la risposta di Gattuso

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Tanti i temi toccati da mister Gattuso al termine della gara contro il Mantova che ha sancito l'eliminazione della Lazio dalla Coppa Italia. Tra i vari argomenti il tecnico ha parlato anche del ruolo di Noslin, entrato nel finale di gara.

"Noslin alternativa come centravanti? Può fare tutto, ha balistica. Secondo me rende meglio quando parte più largo, lo ha fatto l’anno scorso. Non è pulitissimo, ma può fare anche l’attaccante e da sotto punta. Ma mi piace di più da esterno”.

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