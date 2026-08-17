FORMELLO - Lazio, ora il campionato. Gattuso fa la conta per Bologna

Fonte: Andrea Castellano - Lalaziosiamonoi.it

FORMELLO - La Lazio è eliminata dalla Coppa Italia. All'Olimpico passa il Mantova: l'esperienza di Gattuso sulla panchina biancoceleste inizia con una sconfitta. Adesso prenderà il via il campionato: il 24 agosto si giocherà la prima giornata contro il Bologna. Lunedì è prevista una seduta di scarico, poi riposo martedì e la ripresa sul campo nella giornata di mercoledì. Domenica la rifinitura che chiuderà le prove tattiche.

Per la gara del Dall'Ara sono da chiarire le condizioni di Romagnoli, fermo per un affaticamento: "Ha un fastidio ai tendini, sono tre giorni che non si allena", ha detto Gattuso. È out anche Artistico per una lieve lesione al polpaccio. Sicuramente non ci saranno Cataldi e Isaksen, così come Patric e Gigot, indisponibili da tempo. Con ogni probabilità mancherà pure Nuno Tavares, in uscita e richiesto sul mercato.