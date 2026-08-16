Lazio, Gattuso a Mediaset: “È una batosta. Oggi non si parla di mercato”

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

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La Lazio esce ai trentaduesimi di Coppa Italia contro il Mantova. All’Olimpico la prima partita dell’anno è un disastro totale che rende ancora più difficile un’estate già parecchio complicata. Ai microfoni di Mediaset ha parlato l’allenatore biancoceleste Rino Gattuso: “È una batosta, ci metto la faccia, è giusto così. Adesso zitti, pedalare, mi assumo la responsabilità. Sapevamo di avere tanto lavoro da fare. Fa male, bisogna chiedere scusa perché tre mesi fa è stata giocata una finale, noi siamo usciti con una squadra di B. Si va avanti, vicini a questi ragazzi, ce la stanno mettendo tutta, ma questo non basta. Abbiamo tanti aspetti ancora che dobbiamo migliorare, si va avanti”.

Gattuso evita la domanda sul calciomercato: “Oggi non si parla del mercato, se no si va alla ricerca degli alibi. Oggi c’erano i giocatori in campo, si parla di chi scende in campo, è troppo facile parlare di mercato, ci manca quello, ci manca quell'altro. Oggi ci mettiamo la faccia, ci prendiamo la responsabilità e dopo vedremo cosa riuscire a fare in questi giorni. Questo momento brucia, però noi dobbiamo essere bravi, dopo partite facili non esistono. Abbiamo trovato un po' di occasioni, però penso che nel primo tempo abbiamo fatto le robe a metà, ci hanno fatto correre all'indietro, dovevamo rompere e non riuscivamo mai a essere aggressivi, gli abbiamo dato campo e dobbiamo migliorare su questi aspetti qua. Preferisco che i giocatori abbiano le occasioni e le sbaglino, significa che stiamo facendo le cose fatte bene. Dopo è normale che in questo momento per l'ambiente e i giocatori giocare in questo modo qua non è bello, però lo sappiamo, l'ho detto dal primo giorno, non deve essere un alibi. C'è da stare uniti, c'è da lavorare, perché solo con il lavoro, il senso di appartenenza e la voglia di riuscire a fare una buona stagione ne possiamo uscire”.

La chiusura sul gruppo: “Lavorano bene, il gruppo ha voglia di lavorare. Abbiamo cambiato tanto, l'anno scorso c'era un maestro del 4-3-3 e giocavano di reparto, quest’anno vogliamo fare qualcosa di diverso, sono quaranta giorni che stiamo lavorando. Sai meglio di me che in quaranta giorni difficilmente possono assimilare tutti i concetti, però c'è grande voglia, c'è grande disponibilità e questo è importante. Questa sera è un boccone amaro, un bel cazzotto in faccia che abbiamo sentito e speriamo di essere bravi a lavorare con tranquillità. Poi è normale che fuori non sono contenti, ma lo sappiamo e speriamo di riuscire a cambiare anche questa dinamica qua”.