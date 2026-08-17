Capezzone: "Chi semina vento raccoglie Lazio-Mantova..."

17.08.2026 00:14 di  Jessica Reatini  Twitter:    vedi letture
Capezzone: "Chi semina vento raccoglie Lazio-Mantova..."
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Una serata horror quella che si è consumata all'Olimpico. La Lazio stecca all'esordio e viene subito eliminata in Coppa Italia dal Mantova che ci crede e si impone per 2-0 con le reti di Ruocco e Cajazzo.

Al termine della sfida questo il commento del direttore de Il Tempo Daniele Capezzone: "Lotito, Lotito… Purtroppo chi semina vento raccoglie Lazio-Mantova… Per tutta l’estate avevamo avvisato tutti su quello che sarebbe successo".

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Jessica Reatini
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Jessica Reatini
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