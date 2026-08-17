Capezzone: "Chi semina vento raccoglie Lazio-Mantova..."

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

Una serata horror quella che si è consumata all'Olimpico. La Lazio stecca all'esordio e viene subito eliminata in Coppa Italia dal Mantova che ci crede e si impone per 2-0 con le reti di Ruocco e Cajazzo.

Al termine della sfida questo il commento del direttore de Il Tempo Daniele Capezzone: "Lotito, Lotito… Purtroppo chi semina vento raccoglie Lazio-Mantova… Per tutta l’estate avevamo avvisato tutti su quello che sarebbe successo".

Lotito, Lotito…

Purtroppo chi semina vento raccoglie #LazioMantova…

Per tutta l’estate avevamo avvisato tutti su quello che sarebbe successo. Chi legge Il Tempo sta sempre un giro avanti. — Daniele Capezzone (@Capezzone) August 16, 2026

© Articolo redatto da Lalaziosiamonoi.it. La riproduzione, anche parziale, dell’articolo senza citazione è vietata. I trasgressori saranno perseguibili a norma di legge.