Lazio, Romagnoli non convocato: la spiegazione di Gattuso

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Alessio Romagnoli non è stato convocato per la sfida di Coppa Italia contro il Mantova, il difensore ha comunque presenziato all'Olimpico sostenendo la squadra direttamente dalla panchina. In conferenza stampa, dopo la sconfitta, Gattuso ha spiegato il perché della sua scelta: "Romagnoli non sta bene da tre giorni, ha male ai tendini".

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