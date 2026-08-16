Lazio-Mantova, esordio per due neo-acquisti: Gattuso li schiera dal 1'
16.08.2026 21:15 di Elena Bravetti Twitter: @elenabravetti
Fonte: Lalaziosiamonoi.it
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Primo impegno ufficiale per la Lazio, che questa sera all'Olimpico sfiderà il Mantova per proseguire il proprio percorso in Coppa Italia. Nella formazione scelta da Gattuso, spazio a due neo-acquisti. Sarà, infatti, la prima volta in maglia biancoceleste, non considerando ovviamente le amichevoli, per Doekhi e Pedraza, arrivati a Roma in questa sessione di calciomercato. Solo panchina per Frattesi.
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Giornalista sportiva, appassionata di calcio e tifosa della Lazio, da sempre. Curiosa per natura, determinata per scelta, competitiva ma solo al Fantacalcio. Computer sempre a portata di mano, occhi sul campo. Mi piace raccontare storie che parlano di passione, sogni ed emozioni.