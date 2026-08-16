Lazio, Immobile nella storia: come lui soltanto Meazza e Nordahl

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

Ciro Immobile ha chiuso da poco la sua carriera, ma i numeri lasciati in Serie A raccontano la grandezza del suo percorso. Secondo i dati riportati da Opta, l’ex attaccante della Lazio è infatti uno dei soli tre giocatori, insieme a Giuseppe Meazza e Gunnar Nordahl, ad aver realizzato almeno 20 gol in più di cinque stagioni nel massimo campionato italiano.

Sono ben sei le annate in cui Immobile ha raggiunto questo traguardo: nel 2013/14 con il Torino (22 reti), poi cinque volte con la Lazio, con i 23 gol del 2016/17, i 29 del 2017/18, i 36 del 2019/20, i 20 del 2020/21 e i 27 del 2021/22.

Un rendimento da bomber di razza che ha contribuito a renderlo il miglior marcatore della storia della Lazio e uno dei più prolifici attaccanti italiani dell'era moderna.