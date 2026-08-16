Lazio - Mantova, le probabili formazioni: Gattuso prepara l'esordio

Inizia la stagione della Lazio. Dopo la fine della preparazione estiva, al via gli impegni ufficiali a partire dalla Coppa Italia: i biancocelesti ospiteranno il Mantova all'Olimpico per i trentaduesimi di finale. Gattuso dovrà sicuramente fare a meno di Gigot e Patric, così come anche di Isaksen e Cataldi, sulla via del recupero dopo le rispettive operazioni per la pubalgia. Tornerà a disposizione Pellegrini, così come Przyborek. Out invece Nuno Tavares e Artistico. Di fronte a Mandas in porta ci saranno Marusic, Doekhi, Provstgaard e Pedraza. Assente Romagnoli, non convocato. A centrocampo spazio a Taylor, Rovella e Dele-Bashiru, con Noslin (in vantaggio su Cancellieri), Dia (più di Ratkov) e Zaccagni nel tridente d'attacco a chiudere il 4-3-3. Presente il nuovo acquisto Frattesi, appena sbarcato nella Capitale. Salvo sorprese partirà dalla panchina.

LAZIO (4-3-3): Mandas; Marusic, Doekhi, Provstgaard, Pedraza; Dele-Bashiru, Rovella, Taylor; Noslin, Dia, Zaccagni. A disp.: Motta, Renzetti, R. Bordon, Pellegrini, Lazzari, Floriani Mussolini, Frattesi, Belahyane, Przyborek, Farcomeni, Cancellieri, Serra, Ratkov. All.: Gattuso.

MANTOVA (3-4-2-1): Bardi; Meroni, Cella, Castellini; Silva, Trimboli, Ignacchiti, Benaissa; Ilie, Ruocco; Gliozzi. All.: Modesto.