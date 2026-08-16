Immobile rivela: "Voglio fare l'allenatore. Ho avuto tanti maestri e..."

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Ciro Immobile si ritira. Per parlare della sua decisione, l'ex attaccante e capitano della Lazio è intervenuto in diretta su SkySport, soffermandosi soprattutto sul suo futuro lontano dal campo. Di seguito le sue parole.

"Sono sempre stato uno molto critico con me stesso e sempre onesto con tutti. Ho sempre pensato che quando la mia testa e soprattutto il mio fisico avrebbero mandato dei segnali, avrei smesso. Non sono mai stato uno che si accontenta, ho sempre voluto dare il massimo per le potenzialità del momento. È da stupido pensare di poter essere sempre allo stesso livello. È arrivato un momento in cui non potevo più dare il massimo, quindi piuttosto che trascinarmi e farmi vedere come un ex giocatore ho preferito prendere questa decisione".

"Adesso starò un po' in famiglia, poi inizierò a studiare per fare un corso per allenare. È una cosa che ho deciso negli ultimi tre anni. Sono sempre stato indeciso, poi però ho pensato di aver avuto un sacco di maestri e di allenatori che mi hanno insegnato tanto. Mi piace e perché non provarci".