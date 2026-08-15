La Lazio Under 17 pronta per la Scopigno Cup: si parte con il derby

Fonte: sslazio.it

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È tutto pronto per dare inizio alla 34ª edizione della Scopigno Cup - World Football Tournament. Il torneo internazionale riservato alla categoria Under 17 è in programma dal 18 al 21 agosto dove le 12 squadre si contenderanno l’edizione 2026. Tra le compagini presenti gli ungheresi del Ferencvaros, mentre le squadre italiane sono rappresentate da Lazio, Roma, Fiorentina, Cagliari, Benevento, Juve Stabia, Salernitana, Frosinone, L'Aquila, Guidonia Montecelio e Nuova Rieti Calcio.

Le due squadre capitoline apriranno l`edizione attuale con la partita inaugurale in programma il 18 agosto alle ore 15:30 al Centro Sportivo 'Salaria Sport Village' di Roma, trasmessa in diretta sulla RAI. Le aquile classe 2010 guidate da Alessio Fazi, inserite nel girone A, il giorno successivo sfideranno i pari età della Nuova Rieti Calcio allo Stadio 'Valletonda' di Poggio Mirteto. Solamente le prime classificate dei quattro gironi staccheranno il pass per le semifinali.

In questa quattro giorni di sport, saranno protagoniste anche le ragazze della Lazio Women nella Scopigno Cup riservata alle squadre femminili. Le biancocelesti cercheranno la riconferma dopo aver vinto il trofeo nelle tre edizione passate. Tutto è pronto per la 34^ edizione del Torneo Loris e Manlio Scopigno.