Under 18 | Lombardi: “Lazio in cerca di riscatto, c’è fiducia. Vorrei…”

È intervenuto ai microfoni dei canali ufficiali del club Cristiano Lombardi, allenatore della Lazio Under 18. Queste le sue parole: “Voglio un gruppo che sappia dove lavorare, che abbia un’attitudine importante. La Lazio viene da un campionato in cui ha faticato in questa categoria e vogliamo tornare a essere competitivi”.

“Ho parlato con i ragazzi e gli ho spiegato la differenza di questa categoria avendola fatta da vice un paio di anni fa. Un vero giocatore, se vuole fare di questo sport il suo mestiere, deve ambire a fare questi campionati qua. Siamo positivi nell’affrontare questo campionato con maggiore difficoltà”.

“Ai ragazzi ho chiesto di creare entusiasmo, è la base di partenza per fare un ottimo lavoro durante l’anno e far sì che i ragazzi abbiano ogni giorno voglia di migliorare. Poi piano piano arriveremo anche ai nostri obiettivi tecnico-tattici. Per pensare all’esordio è presto, tra un paio di settimane iniziamo a buttar giù qualche idea”.