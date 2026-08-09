Ex Lazio | Castellanos on fire: doppietta per rilanciare il West Ham - VIDEO

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Il Taty Castellanos è disposto a fare un passo indietro pur di restare in Inghilterra. Ceduto a gennaio dalla Lazio per 30 milioni di euro, nella stagione che starà per iniziare giocherà in Championship dopo la retrocessione di qualche mese fa. L'obiettivo dell'ex attaccante biancoceleste è quello di guidare il West Ham verso il ritorno in Premier League a suon di gol e il primo impatto è stato eccellente.

DOPPIETTA PER CASTELLANOS - All'esordio stagionale in Coppa di Lega, infatti, il Taty si è messo subito in mostra segnando due reti nella vittoria per 3-1 contro il Portsmouth, altra squadra che milita nel secondo livello inglese.

I GOL DEL TATY - Davanti a quasi 54.000 spettatori ha prima pareggiato i conti con un destro di prima che si è spento sul secondo palo e poi ha siglato il 3-1 definitivo con un colpo di testa su assist di Bowen. Un esordio stagionale che lascia ben sperare in vista dell'inizio del campionato, quando sarà lui a dover reggere il peso offensivo della squadra e a garantire i gol necessari per la promozione.

Taty makes it three pic.twitter.com/7vNfyyMW7j — West Ham United (@WestHam) August 8, 2026