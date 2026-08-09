Lazio, settore ospiti Bologna: cambia il comunicato del club

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Sul sito ufficiale del Bologna non c'è più nessuna notizia in relazione al divieto di trasferta per i tifosi della Lazio. Nella giornata di ieri, all'interno del comunicato in cui si rendevano note le modalità di vendita dei biglietti, il club felsineo rendeva noto che "Il settore ospiti è attualmente chiuso. Inoltre, i residenti della Regione Lazio non potranno acquistare biglietti per nessun settore dello stadio". Una comunicazione che nelle ultime ore è stata rimossa e che alimenta la speranza di un passo indietro da parte della Questura, con la conseguente apertura del settore ospiti per i tifosi della Lazio. Si attendono novità