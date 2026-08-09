Lazio, Corona e la puntata su Lotito: "Ecco cosa manca..."

Fabrizio Corona è stato ospite in una serata presso il Ristorante La Capannina, a Terracina. Durante l'evento Corona ha parlato anche di Lotito e della puntata che sta preparando sul presidente della Lazio, come riportato da noibiancocelesti.com.

CORONA E LA PUNTATA SU LOTITO - "La prossima puntata che finirò sarà quella su Lotito perché c'è un mondo troppo particolare. Siccome me la chiedono tutti, ma è una roba veramente complessa perché di 27 puntate fatte non ne abbiamo sbagliata una. Vi dico una cosa notizia di 10 giorni fa l'assegno di mantenimento di Totti ad Ilary è sceso a 1.500 euro. Noi l'abbiamo detto 2 anni fa che Totti aveva pagato Iovino. Su Lotito ci mancano dei pezzi e non possiamo chiuderla fino a quando ci mancano. Se Lotito è un prestanome? No. Lotito è un uomo molto potente che sotto di lui ha una persona che gestisce tutto".

LE NOTIZIE - "Come arrivo alle notizie? Ti faccio un esempio c'è questo tizio che ha 70 milioni di follower che si chiama Fabrizio Romano che fa il microfono dei grandi procuratori ed uno schiavo del sistema. Poi ci sono i procuratori contro corrente che ti danno le notizie vere che non si possono dare. La puntata di calciopoli che non ha ripreso nessuno ci sono 5 indagati. avremmo potuto fare la puntata su quella bruttissima figura di Maldini e Malagò e dello stesso Leonardo. Ma tu puoi proporre perchè è l'unico allenatore che puoi manipolare Pirlo che è testimone di un sito di scommesse in Russia, scommette lui ed il figlio è il capo promotore indagato dell'inchiesta in cui scommettono Tonali e Fagioli. Ma tu puoi far ripartire il calcio da questo allenatore?".