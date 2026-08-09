Ex Lazio | Castellanos parte alla grande: doppietta con il West Ham
09.08.2026 07:10 di Andrea Castellano Twitter: @@ICast03
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Il Taty Castellanos decisivo alla prima uscita ufficiale della stagione del West Ham. L'ex attaccante della Lazio ha realizzato una doppietta nel turno di Carabao Cup contro il Portsmouth. I suoi due gol sono stati determinanti per ribaltare l'iniziale vantaggio degli ospiti firmato da Segecic. La gara è poi terminata sul risultato di 3-1 per gli Hammers grazie anche alla rete di Bowen.
Pubblicato l'8/08 alle 22.30
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Roma, classe 2003. Giornalista pubblicista da ottobre 2023. Redattore e inviato per Lalaziosiamonoi.it. Inviato e speaker per Radio Laziale.