PRIMAVERA | Un pari per la Lazio: contro il Civitavecchia è 1-1

08.08.2026 20:00 di  Andrea Castellano  Twitter:    vedi letture
PRIMAVERA | Un pari per la Lazio: contro il Civitavecchia è 1-1

In archivio anche il test contro il Civitavecchia. La Lazio Primavera di Punzi chiude sull'1-1 l'amichevole sul campo di Formello (non il Fersini, ancora indisponibile) contro i nerazzurri. I biancocelesti hanno trovato la rete del pareggio solo a un quarto d'ora dalla fine, dopo il gol del vantaggio di testa di Toci su assist di Fé.

Andrea Castellano
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Andrea Castellano
Roma, classe 2003. Giornalista pubblicista da ottobre 2023. Redattore e inviato per Lalaziosiamonoi.it. Inviato e speaker per Radio Laziale.