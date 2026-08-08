PRIMAVERA | Un pari per la Lazio: contro il Civitavecchia è 1-1
08.08.2026 20:00 di Andrea Castellano Twitter: @@ICast03
In archivio anche il test contro il Civitavecchia. La Lazio Primavera di Punzi chiude sull'1-1 l'amichevole sul campo di Formello (non il Fersini, ancora indisponibile) contro i nerazzurri. I biancocelesti hanno trovato la rete del pareggio solo a un quarto d'ora dalla fine, dopo il gol del vantaggio di testa di Toci su assist di Fé.
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Roma, classe 2003. Giornalista pubblicista da ottobre 2023. Redattore e inviato per Lalaziosiamonoi.it. Inviato e speaker per Radio Laziale.