Calciomercato Lazio | Dal Portogallo: "Viaggio a Lisbona per Ivanovic"
08.08.2026 17:00 di Andrea Castellano Twitter: @@ICast03
CALCIOMERCATO LAZIO - La Lazio avanza per l'arrivo di Franjo Ivanovic. Come vi abbiamo raccontato in esclusiva, la società biancoceleste sta lavorando all'affare con il Benfica sulla base di un prestito con diritto di riscatto. E ora il centravanti è molto vicino a sbarcare nella Capitale.
Secondo quanto raccolto dal portale portoghese maisdefutebol.iol.pt, inoltre, alcuni rappresentanti del club di Formello sarebbero attualmente a Lisbona per chiudere l'operazione con i lusitani. Attesa per la fumata bianca: sullo sfondo il Real Betis (che prima deve risolvere alcune uscite) e soprattutto il Lens in Ligue 1.
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Roma, classe 2003. Giornalista pubblicista da ottobre 2023. Redattore e inviato per Lalaziosiamonoi.it. Inviato e speaker per Radio Laziale.