NEWS | Amadeus, il figlio José approda in Serie A: ecco dove

L’Udinese è pronta a iniziare la nuova stagione e, nella rosa dei friulani, ci sarà anche il figlio di Amadeus, José Alberto Sebastiani. Il tecnico dei friulani Kosta Runjaic, infatti, oltre al titolare Okoye, a Padelli e a Piana ha deciso di aggregare alla prima squadra anche i giovanissimi Pirih e appunto Sabastiani... <<< LEGGI TUTTO >>>

autore Jessica Reatini Appassionata di sport ⚽️ | Cuore biancoceleste 🤍💙 | Sempre pronta a vivere nuove sfide jessicareatini