Inter, Provedel è il titolare? Chivu: "Tutti avranno una possibilità"

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Dopo la vittoria contro la Juventus in Australia, il tecnico dell'Inter Cristian Chivu ha parlato ai media presenti facendo il punto della situazione sulla sua squadra. Nello specifico ha espresso il suo pensiero sulla porta, dove si giocheranno il posto Josep Martinez e l'ex Lazio Ivan Provedel. Di seguito le sue parole: "Chi è il titolare in porta? Io non parlo di gerarchie, sapete che per me non esistono titolari. Tutti avranno la possibilità di fare bene e di dare il contributo alla nostra causa".

Pubblicato l'8/08 alle 18.30