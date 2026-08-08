Calciomercato Lazio | Conferme su Ivanovic: cresce l'ottimismo a Formello

CALCIOMERCATO LAZIO RASSEGNA STAMPA - La Lazio accelera per Franjo Ivanovic, sempre più in pole per l'attacco. Il centravanti del Benfica è da tempo in cima alla lista dei desideri di Gattuso, al pari di Gimenez del Milan. Una pista, quest'ultima, più complicata: i rossoneri non hanno mai aperto al prestito con diritto di riscatto, anche alla luce dell'interesse del Porto di Farioli.

Ivanovic, invece, ha già dato il suo sì alla Lazio. Lotito e Fabiani attendevano una risposta dal Benfica entro il weekend e, come vi abbiamo raccontato in esclusiva, ieri sera c'è stato un nuovo contatto che ha avvicinato ulteriormente le parti. A Formello cresce l'ottimismo per la fumata bianca: l'accordo sembra ormai vicino.

Come riportato da Il Corriere dello Sport, sul giocatore ci sono anche Lens e Betis, ma la Lazio ritiene di aver effettuato il sorpasso decisivo. Gli spagnoli avevano chiesto tempo al Benfica per completare una cessione propedeutica all'acquisto di Ivanovic. Ora i biancocelesti possono invece provare a chiudere prima della concorrenza.