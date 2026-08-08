Calciomercato Lazio | Hautekiet, spunta una clausola rescissoria: i dettagli
08.08.2026 07:00 di Simone Locusta
CALCIOMERCATO LAZIO - Ibe Hautekiet è in pole per rinforzare il reparto arretrato della Lazio. Le trattative con lo Standard Liegi procedono, ma il club belga non ha intenzione di cedere facilmente il classe 2002.
Pochi mesi fa ha rinnovato il contratto fino al 2029, è considerato una pedina fondamentale per lo Standard Liegi. Inoltre, secondo quanto riportato da Walfoot in Belgio, c'è una clausola rescissoria che ammonta a 5 milioni di euro: solo con il pagamento della stessa lo Standard Liegi lascerà partire il difensore.
Pubblicato il 07/08
autore
Roma, classe 1999. Laureato in Media, Comunicazione Digitale e Giornalismo. Redattore per Lalaziosiamonoi.it.