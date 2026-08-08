Calciomercato Lazio | Torna di moda un nome: piace Miretti per la trequarti

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CALCIOMERCATO LAZIO - Torna di moda un nome per il centrocampo biancoceleste. La Lazio è tornata a sondare il terreno per Fabio Miretti, centrocampista della Juventus che gode della piena stima di Gennaro Gattuso grazie alla sua duttilità e alla capacità di interpretare più ruoli in mezzo al campo. Nelle scorse settimane anche il Bologna aveva effettuato alcuni sondaggi per il classe 2003, ma la pista non ha registrato ulteriori sviluppi e, almeno per il momento, è rimasta in secondo piano.

Dal canto suo, la Juventus è disposta a valutare la cessione del giocatore davanti alla proposta giusta. Secondo quanto riportato da calciomercato.it, l'idea è trovare un'intesa che possa accontentare tutti, motivo per cui prende quota la formula del prestito con diritto di riscatto, eventualmente vincolato al raggiungimento di determinati obiettivi. Dopo i primi contatti, la Lazio è quindi tornata a farsi avanti e resta da capire se il nuovo affondo potrà trasformarsi in una trattativa concreta.

Pubblicato il 07/08