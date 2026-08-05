Lazio, Provstgaard a LSC: "Abbiamo fatto un grande ritiro". Poi su Doekhi...

Vince ancora la Lazio di Gattuso che, dopo il 2-1 di Ascoli, si impone per 4-0 nell'amichevole contro l'Ostia Mare. Al termine della sfida ecco le parole di Oliver Provstgaard ai microfoni di Lazio Style Channel: "Le gambe rispondono bene, abbiamo fatto un grande ritiro e oggi avevamo più energia. C’è un po’ di distanza ancora perché abbiamo iniziato un mese fa ma stiamo migliorando e questa è la cosa positiva".

"Doekhi? Mi trovo molto bene con lui anche fuori dal campo, è un bravo ragazzo. Siamo una coppia nuova ma ogni giorno proviamo a migliorare.

"Il mister ci aiuta tantissimo, ha le sue idee e cerca di trasmetterle".

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