Serie A, Abisso reintegrato ma 'a tempo': i dettagli
Rosario Abisso potrà tornare ad arbitrare. Il Tribunale Federale della FIGC ha infatti accolto il ricorso presentato dall’arbitro, dimesso alla fine dello scorso campionato e, per ora, ammesso in sovrannumero rispetto all’organico.
La decisione è stata presa dalla sezione disciplinare del TFN ma è arrivata con ordinanza soltanto in via cautelare con l’udienza di merito attesa per il prossimo 3 settembre alle 10. Nel frattempo, se il designatore Orsato lo riterrà opportuno, potrà schierare Abisso nelle prime giornate del prossimo campionato.
Questa la nota ufficiale: “Non definitivamente pronunciando, impregiudicata ogni valutazione sul rito e sul merito del ricorso, ritenuti sussistenti i presupposti per l’accoglimento parziale della domanda cautelare, dispone la sospensione dell’efficacia del provvedimento impugnato limitatamente alla posizione giuridica del sig. Rosario Abisso e, per l’effetto, l’ammissione del medesimo in sovrannumero al raduno precampionato degli arbitri della CAN in programma a decorrere dal 6 agosto 2026”.
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