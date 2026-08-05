Coppa Italia, Lazio - Mantova via alla vendita dei tagliandi: info e prezzi

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La Lazio farà il suo esordio in Coppa Italia domenica 16 agosto nella sfida di Coppa Italia contro il Monza, valida per i trentaduesimi della competizione. In vista della gara la società ha comunicato la data di inizio della vendita dei tagliandi e anche al chiusura di alcuni settori dell'Olimpico: "La S.S. Lazio comunica che dalle ore 12:00 di giovedì 6 agosto saranno messi in vendita i biglietti per la gara Lazio-Mantova, valida per i trentaduesimi della Coppa Italia Frecciarossa, in programma domenica 16 agosto alle ore 21:15 allo Stadio Olimpico di Roma.

VENDITA TAGLIANDI

La vendita dei biglietti per Lazio-Mantova inizierà dalle ore 12:00 di giovedì 6 agosto.

Di seguito i prezzi dei tagliandi

ACCESSO ALLA GARA PER GLI ABBONATI 2026/27

Tutti i tifosi che avranno sottoscritto l’abbonamento alla stagione 2026/27 entro le ore 13:00 di giovedì 13 agosto avranno diritto ad assistere alla gara Lazio-Mantova utilizzando il proprio abbonamento.

In occasione della partita saranno aperti al pubblico esclusivamente i seguenti settori:

● Tribuna Tevere – tutti i settori

● Tribuna Monte Mario – tutti i settori

● Settore Ospiti

ABBONATI DI CURVE E DISTINTI: OBBLIGO DI SEGNAPOSTO

Considerata la chiusura di Curve e Distinti, gli abbonati alla stagione 2026/27 dei seguenti settori:

● Distinti Nord Ovest

● Curva Nord

● Distinti Nord Est

● Distinti Sud Est

● Curva Maestrelli

potranno assistere alla partita in Tribuna Tevere, ma dovranno obbligatoriamente scaricare un segnaposto gratuito e personalizzato.

Il segnaposto sarà disponibile dalle ore 12:00 di venerdì 14 agosto fino all’inizio della gara.

Per ottenerlo sarà necessario inserire online, nella sezione Coupon, oppure comunicare presso un punto vendita Vivaticket, il codice della propria card S.S. Lazio:

● Abbonamento caricato sulla Millenovecento: codice che inizia con 032……….

● Abbonamento caricato sulla Eagle: codice che inizia con EAG………

Il segnaposto dovrà essere presentato per accedere allo Stadio Olimpico.

ABBONATI TEVERE E MONTE MARIO

Gli abbonati di Tribuna Tevere e Tribuna Monte Mario, invece, potranno accedere direttamente utilizzando il proprio abbonamento, senza necessità di scaricare il segnaposto.

TUTTI COLORO CHE SONO IN POSSESSO DELLA FIDELITY CARD MILLENOVECENTO O EAGLE E NON SONO ABBONATI, POTRANNO RICHIEDERE AL MOMENTO DELL’ACQUISTO ANCHE ON LINE CHE, IL TITOLO D`INGRESSO VENGA CARICATO ELETTRONICAMENTE SULLA STESSA.

CAMBIO NOMINATIVO

Sarà possibile fare il cambio nominativo dei biglietti e degli abbonamenti, (per questi ultimi sarà possibile farlo per tariffa corrispondente donna per donna – under per under ecc.) cliccando qui.

Il Cambio nominativo è sempre vietato per i biglietti del settore ospiti.

Solo ed esclusivamente il giorno della gara, dalle ore 17:15 sarà aperta la biglietteria presso il box di Via Nigra - Stadio dei Marmi – Sportello Biglietteria.

Presso lo stesso punto vendita, verranno rilasciati i biglietti Coni e FIGC ma solo ed esclusivamente il giorno della gara e solo dalle ore 17:15 alle 19:15 – Sportello Accrediti".

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