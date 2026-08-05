Ex Lazio | Tare derubato in treno: la Polizia racconta l'accaduto sui social

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© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Una giornata iniziata nel segno del ricordo e conclusa con una spiacevole disavventura per Igli Tare. L'ex direttore sportivo della Lazio era presente ieri a Milano per l'ultimo saluto a Franco Baresi, storico capitano rossonero.

Terminata la cerimonia, il dirigente è rientrato a Roma, dove vive, viaggiando in treno. Durante il tragitto, però, qualcuno ha sottratto la sua borsa lasciata nella cappelliera. Una volta arrivato alla stazione Termini, Tare ha immediatamente denunciato il furto alla polizia. Gli agenti sono riusciti in tempi rapidi a individuare il responsabile e a recuperare la borsa, restituendola all'ex attaccante albanese.

A raccontare l'episodio è stata proprio l'account della Polizia di Stato sui social: "Sul treno purtroppo, a volte, basta un attimo di distrazione per avere brutte sorprese, come accaduto a Igli Tare che è stato derubato della borsa dalla cappelliera. Però, per fortuna, il dirigente sportivo, appena sceso dal treno allo scalo di Roma Termini, ha avuto la prontezza di rivolgersi immediatamente alla Polizia ferroviaria del compartimento Lazio. I poliziotti, grazie alle immagini del circuito di videosorveglianza, sono riusciti ad individuare l’autore del furto nel giro di pochi minuti. L'uomo è stato così rintracciato e arrestato e la borsa restituita al proprietario. Quella che sembrava essere iniziata come una brutta giornata si è risolta nel migliore dei modi grazie al nostro #essercisempre".