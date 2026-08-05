Calciomercato Lazio | In difesa ne serve uno: Hautekiet e non solo

La Lazio è alla ricerca di un difensore da aggiungere alla rosa biancoceleste. Attenzione a un possibile mister x dal nord Europa...

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CALCIOMERCATO LAZIO RASSEGNA STAMPA - A prescindere dalla decisione di Romagnoli, la Lazio dovrà comprare un altro difensore. Gattuso è stato chiaro dopo la partita con l'Ascoli e la società si è impegnata con il tecnico per accontentarlo. La domanda che rimane però è sempre la stessa: chi? Nel mirino da un paio di giorni ci è finito Ibe Hautekiet, classe 2002 dello Standard Liegi. Ma non è un'operazione semplice: il club belga non pare favorevole alla possibilità di cederlo in prestito con diritto di riscatto e come sappiamo la Lazio economicamente (col mercato a saldo zero) ha poco margine di manovra.

Come sottolinea l'edizione odierna de Il Messaggero, gli ostacoli da superare sono belli alti. Possibile che nelle prossime ore spuntino altre candidature. Il classico Mister X. Magari del Nord Europa, visto che quasi tutti gli abboccamenti che ci sono stati in queste settimane arrivano da lì. Un calciatore con caratteristiche diverse dai giocatori attualmente in rosa e che possa aiutare nelle rotazioni e nelle gestione delle coppie difensive lo stesso Gattuso.

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