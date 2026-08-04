Ex Lazio | Maldini verso l'addio all'Atalanta: lo aspetta il Cagliari
04.08.2026 11:30 di Andrea Castellano Twitter: @@ICast03
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Daniel Maldini è sempre più vicino a lasciare l'Atalanta. Il figlio di Paolo, che da gennaio dell'anno scorso ha giocato in prestito alla Lazio, è in procinto di salutare Bergamo per rimanere in Serie A. Secondo quanto riportato da gianlucadimarzio.com, infatti, nella prossima stagione potrebbe vestire la maglia del Cagliari.
I due club lavorano sulla formula dell'operazione: si tratta per un prestito con obbligo di riscatto, che potrebbe anche non essere vincolato alla salvezza dei sardi e al numero di presenze del giocatore. In ballo c'è anche Sebastiano Esposito, in rotta con il club rossoblù e che piace tanto ai bergamaschi di Sarri.
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Roma, classe 2003. Giornalista pubblicista da ottobre 2023. Redattore e inviato per Lalaziosiamonoi.it. Inviato e speaker per Radio Laziale.