Ex Lazio | Maldini verso l'addio all'Atalanta: lo aspetta il Cagliari

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Daniel Maldini è sempre più vicino a lasciare l'Atalanta. Il figlio di Paolo, che da gennaio dell'anno scorso ha giocato in prestito alla Lazio, è in procinto di salutare Bergamo per rimanere in Serie A. Secondo quanto riportato da gianlucadimarzio.com, infatti, nella prossima stagione potrebbe vestire la maglia del Cagliari.

I due club lavorano sulla formula dell'operazione: si tratta per un prestito con obbligo di riscatto, che potrebbe anche non essere vincolato alla salvezza dei sardi e al numero di presenze del giocatore. In ballo c'è anche Sebastiano Esposito, in rotta con il club rossoblù e che piace tanto ai bergamaschi di Sarri.