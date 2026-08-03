Roma, ko a Cardiff: tensione tra Soulé, Cristante e Dybala - VIDEO

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La Roma è uscita sconfitta 4-1 dall'amichevole contro il Cardiff andata in scena sabato, in occasione del ritiro che i giallorossi stanno svolgendo in Galles. Un ko che ha scatenato un po' di tensione. I nervi sono saltati in seguito a un fallo non fischiato e dopo aver protestato col direttore di gara, c'è stato uno scontro in campo tra Soulé, Dybala e Cristante. I tre hanno avuto un battibecco che poi è stato chiarito poco dopo. Il momento è stato ripreso e pubblicato via social sui canali ufficiali di Dazn, l'emittente che ha trasmesso la partita.

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