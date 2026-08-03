GOSSIP | Ronaldo e Georgina: le indiscrezioni sul matrimonio dell'anno

Un anno fa la proposta di matrimonio e ora le indiscrezioni sul matrimonio tra Cristiano Ronaldo e Georgina Rodriguez si susseguono giorno dopo giorno. Come riportato il The Sun la coppia dovrebbe sposarsi il prossimo weekend. Secondo il tabloid britannico le nozze si svolgeranno a Madeira, città Natale di Ronaldo... <<< RONALDO E GEORGINA SI SPOSANO >>>

autore Jessica Reatini Appassionata di sport ⚽️ | Cuore biancoceleste 🤍💙 | Sempre pronta a vivere nuove sfide jessicareatini