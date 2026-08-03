Calciomercato Lazio | Il Cagliari è su Floriani Mussolini: le ultime
03.08.2026 11:15 di Simone Locusta
CALCIOMERCATO LAZIO RASSEGNA STAMPA - La Lazio è chiamata a fare delle scelte, sia in entrata che in uscita. Nel reparto arretrato, non mancano le richieste per Romano Floriani Mussolini. Il terzino, che nell'ultima stagione ha già assaggiato la Serie A grazie al prestito alla Cremonese, è finito da tempo nel mirino del Cagliari. Sta trovando spazio con Gattuso nel precampionato con la Lazio, ma la sua permanenza è incerta. Secondo l'edizione odierna de Il Messagero, il club sardo avrebbe chiesto nuovamente informazioni per il classe 2003. Situazione da monitorare.
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Roma, classe 1999. Laureato in Media, Comunicazione Digitale e Giornalismo. Redattore per Lalaziosiamonoi.it.