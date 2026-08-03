Calciomercato Lazio | Il Cagliari è su Floriani Mussolini: le ultime

CALCIOMERCATO LAZIO RASSEGNA STAMPA - La Lazio è chiamata a fare delle scelte, sia in entrata che in uscita. Nel reparto arretrato, non mancano le richieste per Romano Floriani Mussolini. Il terzino, che nell'ultima stagione ha già assaggiato la Serie A grazie al prestito alla Cremonese, è finito da tempo nel mirino del Cagliari. Sta trovando spazio con Gattuso nel precampionato con la Lazio, ma la sua permanenza è incerta. Secondo l'edizione odierna de Il Messagero, il club sardo avrebbe chiesto nuovamente informazioni per il classe 2003. Situazione da monitorare.

autore Simone Locusta Roma, classe 1999. Laureato in Media, Comunicazione Digitale e Giornalismo. Redattore per Lalaziosiamonoi.it.