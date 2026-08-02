Ascoli - Lazio, Zaccagni in gol: il gesto verso i tifosi - VIDEO

02.08.2026 22:33 di  Martina Barnabei  Twitter:    vedi letture
Ascoli - Lazio, Zaccagni in gol: il gesto verso i tifosi - VIDEO

La Lazio sta affrontando il quarto test di questa pre season, in campo contro l'Ascoli al Del Duca. I biancocelesti, inizialmente sotto 1-0, sono riusciti a neutralizzare lo svantaggio col timbro di Zaccagni.

Un bel gol del capitano biancoceleste che subito dopo aver buttato la palla in rete, oltre a aver rievuto gli abbracci e i complimenti dei compagni, si è diretto sotto il settore ospiti e ha alzato il braccio per esultare insieme ai tifosi. Il momento è stato ripreso e pubblicato sulle pagine social ufficiali del club. 

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